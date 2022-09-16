Латвия ограничит въезд в страну россиян с "шенгеном" с 19 сентября

Латвия с 19 сентября ограничит въезд в страну россиян с "шенгеном". О новых ограничениях сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Решение о запрете на въезд россиянам с "шенгеном" прибалтийские страны и Польша согласовали на прошлой неделе. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.