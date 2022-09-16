Власти Киргизии начали эвакуацию людей из населенных пунктов, находящихся рядом с таджикской границей. Там продолжаются вооруженные столкновения. В перестрелках ранены несколько человек.

Стороны обвиняют в агрессии друг друга. Политики призывают решить вопрос на переговорах. Сейчас планируется встреча глав приграничных областей двух государств, а также представителей погранслужб. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.