Хельсинки ужесточат условия выдачи виз россиянам

Хельсинки ужесточают условия выдачи виз россиянам. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что недвижимость граждан РФ в его стране не должна быть основанием для выдачи "шенгена".

Он уточнил, что это касается только собственности, "приобретенной на территории страны после определенной даты". Саму дату финский президент не назвал.

Эксперты уже предрекают, что в новых условиях россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, не смогут оплачивать налоги и коммунальные платежи, и в итоге потеряют собственность.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.