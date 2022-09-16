В НАТО заявили об истощении запасов оружия. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что практически все резервы уже отправлены на Украину, многие арсеналы пусты.

Ударные вертолеты Ми-35 уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. Экипажи получили координаты мест скопления техники и живой силы противника. После этого боевые машины на предельно малой высоте приблизились к целям и открыли огонь неуправляемыми ракетами.

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