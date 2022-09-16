Власти Германии заявили, что готовы национализировать три крупных газовых компании

В Берлине готовятся национализировать три крупных газовых компании. В немецком правительстве надеются, что это позволит победить энергетический кризис.

Параллельно компания Uniper собирается судиться с "Газпромом". В немецкой компании считают, что российский производитель продавал им газ по заведомо завышенной цене. Многие юристы говорят, что перспектив у такого иска мало. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.