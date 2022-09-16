В Ереване продолжаются массовые митинги у здания парламента. Демонстранты перекрыли проспект Баграмяна в центре армянской столицы.

Новые выступления связаны с обострением Нагорно-Карабахского конфликта. В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, после чего стороны обвинили друг друга в агрессии.

Как сообщили в Минобороны Армении, в страну прибыла оперативная группа объединенного штаба ОДКБ. В ее задачу входит объективно оценить обстановку на границе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.