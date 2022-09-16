Глава ЕК призвала европейские страны отправить на Украину самое современное вооружение

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Перед совместной пресс-конференцией украинский лидер Владимир Зеленский показал ей новую мемориальную доску с ее именем, вмонтированную в покрытие площади.

В свою очередь, Фон дер Ляйен призвала европейские страны отправить на Украину самое современное вооружение, в том числе тяжелые танки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.