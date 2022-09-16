Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области

Российская авиация нанесла удары высокоточным оружием по позициям ВСУ в Харьковской области. Уничтожено несколько десятков украинских боевиков.

За последние сутки ВС РФ пресекли несколько попыток украинских силовиков провести контрнаступление. По сообщениям Минобороны, атаки отражены в районе населенных пунктов Красное знамя, Новогригоровка и Белогорка. Уничтожены десятки единиц бронированной техники противника.

Ударами тактической авиации уничтожены семь командных пунктов боевиков на территории ДНР и несколько складов с боеприпасами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.