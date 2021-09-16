В Москве открыли информационный центр по наблюдению за выборами штаба Партии пенсионеров. Центр будет работать все предстоящие три дня голосования.

"Партия пенсионеров направляет 34 000 наблюдателей в Московскую область, Ленинградскую область, на Дальнем Востоке, вообще по всей территории Российской Федерации в участковые избирательные комиссии", – отметил заместитель председателя центрального совета Партии пенсионеров Андрей Широков.

Он объяснил, что это нужно для того, чтобы они присутствовали в момент голосования и все 3 дня наблюдали, как идет этот процесс.

"И особенно присутствовали при подсчете голосов. Потому что каждый голос для нас ценен", – подчеркнул Широков.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.