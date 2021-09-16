Москвичам рассказали, как город готовится к голосованию

Избирательные участки в столице готовы к началу голосования. 100 тысяч видеокамер и наблюдатели будут следить за порядком в круглосуточном режиме.

Кроме того, проголосовать можно онлайн – такой выбор сделали уже более двух миллионов москвичей. Чтобы подсчитать их голоса, создали специальный ключ шифрования и разделили его на семь частей.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

Подробнее о том, для чего это нужно и как готовятся к голосованию столица и вся страна, – в эфире телеканала Москва 24.