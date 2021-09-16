Ключи расшифрования для онлайн-голосования в Москве разделили между семью хранителями.

После окончания процедуры данные понадобятся, чтобы подсчитать голоса тех, кто предпочел сделать выбор электронным способом. Среди москвичей таких более двух миллионов человек.

В столице голосование начнется 16 сентября в 08:00. Подробнее о том, где, как и когда можно будет отдать свой голос, – в эфире телеканала Москва 24.