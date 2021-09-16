Общественный штаб и наблюдатели полностью готовы к работе на выборах в Москве

Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице и наблюдатели полностью готовы к старту голосования. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на заседании штаба.

В столице голосование начнется 17 сентября в 08:00. Отдать свой голос можно будет как онлайн, так и на избирательных участках. Всего для участия в дистанционном голосовании в городе зарегистрировали 2 миллиона 14 тысяч человек.

Принимать заявления закончили в 13 сентября. После этого информация проходила проверку, сверяли списки онлайн и офлайн избирателей, чтобы они не пересекались.

В четверг, 16 сентября, в Центризбиркоме провели церемонию разделения ключей для получения результатов голосования. Их распределили между семью хранителями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.