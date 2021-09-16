Более двух миллионов москвичей зарегистрировали на онлайн-голосование

Всего в Москве в электронном дистанционном голосовании будут участвовать 2 014 765 человек. Это окончательная цифра, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Тем временем, в ЦИКе идут последние приготовления. В некоторых регионах из-за разницы в часовых поясах голосование начнется уже вечером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.