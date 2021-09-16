16 сентября в Центризбиркоме открывается информационный центр. До старта выборов меньше суток. В этом году они проходят в течение трех дней.

Семь регионов, в том числе и Москва, могут отдать голос с помощью электронной дистанционной системы.

Подробнее о том, как идет подготовка к старту голосования на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября, – в эфире телеканала Москва 24.