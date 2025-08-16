Форма поиска по сайту

16 августа, 09:30

Бойцы группировки "Восток" освободили Александроград в ДНР

Бойцы группировки "Восток" освободили Александроград в ДНР

Бойцы "Восточной" группировки войск прорвали оборону ВСУ в ДНР и освободили населенный пункт Александроград. Министерство обороны отмечает, что особую роль во время штурма сыграли операторы БПЛА. Воздушная разведка и удары ФПВ-дронами значительно облегчили наступление наземных групп.

Успехи операторов БПЛА фиксируются и на других участках фронта. На южно-донецком направлении в ходе воздушной разведки бойцы выявили укрепления противника. Координаты были переданы артиллерии, которая точными ударами уничтожила блиндажи вместе с личным составом ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор Бедуля

