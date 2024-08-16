Новости мира: "Хезболла" не будет наносить удар по Израилю во время переговоров по Газе

"Хезболла" не будет наносить ответный удар по Израилю во время переговоров по Газе, сообщает американское издание The Washington Post. По данным источников израильских изданий, в первый день обсуждения в Дохе удалось достигнуть прогресса в переговорах. Тем временем в Тель-Авиве прошел митинг в поддержку заложников, которых удерживает ХАМАС. Участники шествия несли флаги Израиля, а также желтые флаги, которые символизируют солидарность с заложниками и их семьями.

Также стало известно о первом случае заражения оспой обезьян в Швеции. По данным медиков, заболевший был в Африке, на данный момент его изолировали. ВОЗ объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.

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