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16 августа, 13:00

Политика

Новости мира: "Хезболла" не будет наносить удар по Израилю во время переговоров по Газе

Новости мира: "Хезболла" не будет наносить удар по Израилю во время переговоров по Газе

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"Хезболла" не будет наносить ответный удар по Израилю во время переговоров по Газе, сообщает американское издание The Washington Post. По данным источников израильских изданий, в первый день обсуждения в Дохе удалось достигнуть прогресса в переговорах. Тем временем в Тель-Авиве прошел митинг в поддержку заложников, которых удерживает ХАМАС. Участники шествия несли флаги Израиля, а также желтые флаги, которые символизируют солидарность с заложниками и их семьями.

Также стало известно о первом случае заражения оспой обезьян в Швеции. По данным медиков, заболевший был в Африке, на данный момент его изолировали. ВОЗ объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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