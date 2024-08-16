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16 августа, 11:15

Политика

Российские вертолеты Ми-28 нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области

Российские вертолеты Ми-28 нанесли ракетный удар по ВСУ в Курской области

Экипажи российских вертолетов Ми-28 нанесли удар по ВСУ в Курской области

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Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 нанесли удар по скоплению живой силы и армейской военной техники подразделений ВСУ в Курской области. Удар наносился управляемыми ракетами "Вихрь".

Известно, что истребители-бомбардировщики СУ-34 патрулируют небо над приграничными районами Курской области. Они пресекают попытки подразделений ВСУ перейти через государственную границу.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли свыше 2,5 тысячи военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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