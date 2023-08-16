Минобороны РФ обвинило США в подготовке новой пандемии

США начали поиск мутаций вирусов для подготовки новой пандемии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кирилов. Он напомнил, что Вашингтон создал в июле спецуправление. Оно займется созданием вакцин и внедрением передовых технологий в биопроизводство.

По словам Кирилова, важную роль в военно-биологической программе Пентагона будет играть НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США. Полученные в ходе спецоперации на Украине документы подтвердили, что это учреждение участвует в сборе опасных патогенов в различных регионах мира.

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