Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия

Проекты американского военного ведомства подтверждают факт, что США ведет разработку биологического оружия. Об этом 16 августа на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, все исследования направлены на изучение патогенов сибирской язвы, штаммов коронавируса, гриппа птиц и африканской чумы свиней. Более того, для этих целей Белый Дом создал новую государственную структуру – это институт в Форт-Детрике на базе объекта по разработке биооружия. Известно, что в его составе есть лаборатория с максимальным уровнем биологической изоляции, отметил Кириллов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.