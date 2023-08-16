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Политика

Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия

Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия

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Проекты американского военного ведомства подтверждают факт, что США ведет разработку биологического оружия. Об этом 16 августа на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, все исследования направлены на изучение патогенов сибирской язвы, штаммов коронавируса, гриппа птиц и африканской чумы свиней. Более того, для этих целей Белый Дом создал новую государственную структуру – это институт в Форт-Детрике на базе объекта по разработке биооружия. Известно, что в его составе есть лаборатория с максимальным уровнем биологической изоляции, отметил Кириллов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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