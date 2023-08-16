Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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СМИ сообщили о снижении вероятности возобновления зерновой сделки

СМИ сообщили о снижении вероятности возобновления зерновой сделки

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Вероятность возобновления зерновой сделки в данный момент заметно снизилась из-за ситуации с безопасностью в Черном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкий источник.

Собеседник агентства уточнил, что факт проверки российским кораблем судна в Черном море указывает на то, что РФ намерена контролировать морской трафик и препятствовать односторонним шагам по зерновой сделке. По его мнению, нынешняя обстановка с безопасностью там ухудшилась из-за атак ВСУ на российские корабли и ударов РФ по портам Украины.

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