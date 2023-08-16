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Минобороны РФ показало тренировку мотострелков в зоне проведения СВО

Минобороны РФ показало тренировку мотострелков в зоне проведения СВО

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Минобороны России показало тренировку мотострелков в зоне проведения СВО. Мотострелки группировки войск "Центр" отрабатывают захват опорных пунктов противника.

Новые группы штурмовиков готовят на краснолиманском направлении. Для большего эффекта создают условия, приближенные к боевым. При захвате цели бойцы отрабатывают взаимодействие с артиллерией и танковыми подразделениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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