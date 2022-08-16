Финляндия сократит выдачу шенгенских виз россиянам в два раза

Финляндия сокращает выдачу шенгенских виз россиянам в два раза. Как говорится в официальном заявлении правительства страны, новые правила начнут действовать с сентября.

Ранее сообщалось о сокращении количества виз для наших сограждан в 10 раз. Прежде всего ограничение коснется туристов. В приоритете будут те, кто хочет попасть в страну по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.