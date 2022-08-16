Новости последнего часа: Финляндия сократит выдачу виз россиянам в 10 раз с 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Финляндия сократит выдачу виз россиянам в 10 раз с 1 сентября. Об этом заявил МИД страны.

Шесть человек все еще числятся пропавшими без вести после взрыва в торговом центре Еревана. Об этом сообщили в МЧС страны.

Первые капсульные отели открыли на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы. Об этом рассказали в РЖД.