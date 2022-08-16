Новости последнего часа: Эстония закрыла границу с РФ в Нарве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российско-эстонская граница была закрыта на пограничном пункте Ивангород-Нарв на несколько часов. Об этом заявила Федеральная таможенная служба.

Режим ЧС ввели на севере Крыма после детонации боеприпасов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Вкусно – и точка" с момента запуска приняла на работу более 10 тысяч новых сотрудников. Такое заявление сделала компания.