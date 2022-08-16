ВКС РФ уничтожили более 20 националистов в Андреевке ДНР

ВКС России уничтожили более 20 и ранили до 30 националистов в результате удара по командно-наблюдательному пункту в Андреевке.



Также российские военные обнаружили под Артемовском в ДНР противотанковые мины, запрещенные Женевской конвенцией. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Речь идет о десятках противотанковых мин иностранного производства.

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