Финляндия сократит выдачу виз туристам из России

Финляндия будет выдавать меньше виз российским туристам. Как сообщили в финском МИД, предпочтение отдадут заявителям, которые хотят въехать в страну по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

Тем временем Германия не поддержала Прибалтику в визовом вопросе. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит смысла в запрете выдачи "шенгена" всем россиянам.

Кто ввел ограничения? Может ли процесс стать общеевропейским? И что будет с имуществом россиян в недружественных странах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.