Командование США отправляет в подкрепление нацистским группировкам на Украине бывших боевиков афганской национальной армии. Об этом заявили в российском МИД.

По словам российских дипломатов, бежавшие из Афганистана военнослужащие готовы на все, чтобы получить разрешение на въезд в США, поэтому в Вашингтоне пользуются этим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.