Российские летчики поразили несколько танков ВСУ на Луганском направлении

Российские летчики ударами с воздуха продолжают планомерно уничтожать украинскую технику. За минувшие сутки вертолеты поразили на Луганском направлении несколько танков.

Работа пилотов часто осложняется тем, что боевики ВСУ уже бросили свои оборудованные позиции и окапываются среди жилых домов. О том, что еще происходит в зоне украинского конфликта, – в эфире телеканала Москва 24.