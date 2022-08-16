В МИД РФ заявили, что везти миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно

Эксперты Международного агентства по атомной энергии собираются выяснить, грозит ли Европе атомная катастрофа. Они планируют посетить запорожскую АЭС, чтобы оценить ее состояние после обстрелов. Добираться туда, по совету украинских властей, хотят через Киев.

Российские дипломаты уже предупредили, что это может быть опасно, ведь придется пересекать зону боевых действий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.