Сотрудники посольства РФ не пострадали в ходе событий в Афганистане

Около ста сотрудников посольства РФ в данный момент находятся в Афганистане. Среди них нет пострадавших в ходе ночных событий в Кабуле. Пока эвакуацию никто не запрашивал, сообщили в МИД. Тем не менее принято решение вывезти часть дипломатов, некоторых отправят в отпуска.

В аэропорту Кабула местные пытаются попасть на дипломатические рейсы. Несколько человек уже погибли, цепляясь за шасси. Коммерческие перевозки прекратили.

Подробнее о том, чего ждать от нового кризиса в Афганистане, повторится ли ситуация 80-х годов и как это скажется на нашей стране, – в эфире телеканала Москва 24.