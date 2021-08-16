ЦИК определил порядок партий в бюллетене на выборах депутатов Госдумы

В Центризбиркоме провели жеребьевку для определения мест политических партий в бюллетенях на выборах в Госдуму. В ней приняли участие все 14 партий, чьи федеральные списки зарегистрировали на голосование.

Сначала представители партий выбрали конверты с номерами очередности подходов к лототрону. Потом, согласно им, вытащили шарики с уже порядковыми номерами. Они отражались на экране и в режиме онлайн попадали в бюллетень.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов.

В Москве со 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.