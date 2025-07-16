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16 июля, 11:30

Политика

ВС РФ освободили села Воскресенка и Петровка в ДНР

ВС РФ освободили села Воскресенка и Петровка в ДНР

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Армия России освободила села Воскресенку и Петровку в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.

Во время боя военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки "Восток" прорвали оборону противника. Подразделения ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить.

В настоящее время российские бойцы продолжают успешно продвигаться, улучшая тактические позиции на южно-донецком направлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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