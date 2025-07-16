Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки 17 украинских пунктов управления беспилотниками и 4 станции Starlink. В это время войска группировки "Центр" продолжают продвижение в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Военные эксперты отмечают, что российские военные постепенно приближаются к ключевым дорогам снабжения противника, что создает угрозу окружения и может вынудить украинские подразделения к отступлению.

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