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16 июля, 07:15

Политика

ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками и 4 станции Starlink ВСУ

ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками и 4 станции Starlink ВСУ

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Группировка войск "Восток" уничтожила за сутки 17 украинских пунктов управления беспилотниками и 4 станции Starlink. В это время войска группировки "Центр" продолжают продвижение в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике.

Военные эксперты отмечают, что российские военные постепенно приближаются к ключевым дорогам снабжения противника, что создает угрозу окружения и может вынудить украинские подразделения к отступлению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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