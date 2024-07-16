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16 июля, 23:45

Политика

ВС РФ нанесли удары по трем бригадам ВСУ в Харьковской области

ВС РФ нанесли удары по трем бригадам ВСУ в Харьковской области

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Российские подразделения нанесли удары по трем бригадам ВСУ в Харьковской области и отразили пять атак противника. Кроме того, ВС РФ заняли более выгодные рубежи в ДНР. Средствами ПВО за сутки сбито шесть ракет ATACMS, две авиабомбы Hammer, десятки беспилотников.

Также стало известно, что на каховском направлении, на правом берегу Днепра, расчет РСЗО "Ураган" поразил опорные пункты противника. Корректировку осуществляли расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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