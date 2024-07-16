Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 07:45

Политика

Расчеты ТОС "Солнцепек" уничтожили несколько пунктов ВСУ в Запорожской области

Расчеты ТОС "Солнцепек" уничтожили несколько пунктов ВСУ в Запорожской области

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Расчеты российских тяжелых огнеметов "Солнцепек" уничтожили несколько укрепленных опорных пунктов украинской армии на ореховском направлении в Запорожской области. Российские подразделения продолжают улучшать позиции на всей линии соприкосновения с противником.

Так, подразделения группировки российских войск "Центр" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Новгородское и Торецк в ДНР. Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля и противотанковую пушку "Рапира".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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