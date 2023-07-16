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16 июля, 19:15

Политика

Украину покинуло последнее судно в рамках зерновой сделки

Украину покинуло последнее судно в рамках зерновой сделки

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Украину покинуло последнее судно в рамках зерновой сделки. Турецкий сухогруз вышел из порта Одессы. По документам он направляется в Стамбул, а далее в Нидерланды.

Уже в понедельник, 17 июля, истекает срок действия черноморской зерновой инициативы. Договоренности об экспорте продовольствия были подписаны 22 июля прошлого года на 120 дней, и с тех пор несколько раз продлевались.

При этом российские власти неоднократно заявляли о неисполнении важнейших пунктов соглашения, о преимущественных поставках зерна в беднейшие страны, и доступе на мировые рынки российской сельхозпродукции и удобрений. Среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT и ряд других мер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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