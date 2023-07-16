Новости часа: летчики ВСУ могут начать подготовку на F-16 в ЕС через 2 недели – Белый дом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Летчики Вооруженных сил Украины могут начать подготовку на F-16 в ЕС через две недели, заявили в Белом доме.

Доли иностранцев в российских компаниях Danone и "Балтика" переданы в управление Росимущества, отмечается в указе президента РФ.

Все социальные объекты восстановлены после подтоплений в Туапсинском районе, заявили в пресс-службе слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.