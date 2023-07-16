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Новости

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Политика

Новости часа: летчики ВСУ могут начать подготовку на F-16 в ЕС через 2 недели – Белый дом

Новости часа: летчики ВСУ могут начать подготовку на F-16 в ЕС через 2 недели – Белый дом

ВСУ пытались четыре раза атаковать позиции ВС РФ в районе Серебрянского лесничества ЛНР

ВСУ за сутки пытались безуспешно наступать на донецком и краснолиманском направлениях

Новости часа: РЭБ подавила БПЛА над море в Севастополе

Силы РЭБ подавили БПЛА над морем в Севастополе

В Пентагоне заявили, что контрнаступление ВСУ проходит медленнее, чем хотелось бы

Госдума приняла закон о цифровом рубле

ВС РФ ликвидировали наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ

Илон Маск назвал лицемерием решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину

Ракеты Storm Shadow не могут доехать до Украины из-за забастовки в Шотландии – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Летчики Вооруженных сил Украины могут начать подготовку на F-16 в ЕС через две недели, заявили в Белом доме.

Доли иностранцев в российских компаниях Danone и "Балтика" переданы в управление Росимущества, отмечается в указе президента РФ.

Все социальные объекты восстановлены после подтоплений в Туапсинском районе, заявили в пресс-службе слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.

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