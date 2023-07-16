ВС РФ ликвидировали наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ

Экипаж самоходной установки "Мста-С" ВС РФ ликвидировал наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Украинских военных, которые вели инженерные работы на передовых позициях в ЛНР, обнаружили с помощью беспилотников. После получения координат дежурный экипаж произвел несколько выстрелов. Первый был пристрелочный. Далее с корректировкой двумя снарядами цель была уничтожена.

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