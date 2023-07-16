09:15Политика
Илон Маск назвал лицемерием решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину
Американский бизнесмен Илон Маск назвал лицемерием решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину. США всегда осуждали тех, кто использовал такие боеприпасы, написал миллиардер в соцсетях.
Кроме того, Маск назвал эту поставку унижением для страны. Он заявил, что у США закончились нормальные боеприпасы, поэтому они посылают кассетные в отчаянии.
По словам Маска, их поставка не принесет результата, поскольку у России в 4 раза больше артиллерии и в 10 раз больше боеприпасов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.