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Политика

Илон Маск назвал лицемерием решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину

Илон Маск назвал лицемерием решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину

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Американский бизнесмен Илон Маск назвал лицемерием решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину. США всегда осуждали тех, кто использовал такие боеприпасы, написал миллиардер в соцсетях.

Кроме того, Маск назвал эту поставку унижением для страны. Он заявил, что у США закончились нормальные боеприпасы, поэтому они посылают кассетные в отчаянии.

По словам Маска, их поставка не принесет результата, поскольку у России в 4 раза больше артиллерии и в 10 раз больше боеприпасов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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