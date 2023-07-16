Американский бизнесмен Илон Маск назвал лицемерием решение США поставить кассетные боеприпасы на Украину. США всегда осуждали тех, кто использовал такие боеприпасы, написал миллиардер в соцсетях.

Кроме того, Маск назвал эту поставку унижением для страны. Он заявил, что у США закончились нормальные боеприпасы, поэтому они посылают кассетные в отчаянии.

По словам Маска, их поставка не принесет результата, поскольку у России в 4 раза больше артиллерии и в 10 раз больше боеприпасов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.