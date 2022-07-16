МО РФ опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи в ЛНР

Минобороны РФ опубликовало кадры оказания гуманитарной помощи в Луганской Народной Республике. Российские военные раздали местным жителям наборы с продуктами и средствами гигиены.

Помощь оказывается жителям всех населенных пунктов, освобожденных от ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

