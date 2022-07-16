ВС РФ уничтожили за сутки четыре пункта управления ВСУ – Минобороны

Российские военные за последние сутки уничтожили четыре пункта управления ВСУ, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в ДНР и 3-й танковой бригады в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также уничтожены два взвода РСЗО, 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б", два самолета МиГ-29 и один Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

