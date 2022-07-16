Минобороны опубликовало кадры передвижения боевой машины "Терминатор"

Минобороны РФ опубликовало кадры передвижения боевой машины "Терминатор". Как пояснили в ведомстве, она направляется на фронт в районе Северска.

Машину используют для действия в составе танковых формирований. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

