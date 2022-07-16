ВКС РФ фактически уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ – МО России

Воздушно-космические силы России фактически уничтожили 115-ю механизированную бригаду ВСУ, которая действовала на Северском направлении. Об этом сообщает Минобороны.

Только за последние двое суток потери личного состава в этом соединении составили более 600 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.