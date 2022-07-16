ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1 557 БЛА и 4 073 единицы бронетехники ВСУ

Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 256 самолетов, 139 вертолетов, 1 557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, более четырех тысяч танков и других боевых бронированных машин.

Также ВС РФ уничтожили 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 253 единицы специальной военной автомобильной техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

