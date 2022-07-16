Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области

Российские силовики показали арсенал оружия, боеприпасов и взрывных устройств, которые они обнаружили у украинских диверсантов в Херсоне.

Члены группировки планировали совершить теракты у областной администрации. Жертвами должны были стать представители руководства и общественники. Однако российским военным удалось предотвратить нападения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

