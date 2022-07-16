Новости последнего часа: Шойгу распорядился нарастить действия ВС РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указание нарастить действия ВС РФ для исключения ударов Киева по мирным жителям.

Москвичи передали более 830 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Работы по благоустройству улиц в районе Павелецкого вокзала выполнены на 45%.

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