Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу побывал в командном пункте российских войск на Украине. Он заслушал отчеты командующих двух группировок "Юг" и "Центр" о ходе спецоперации.

Он поручил исключить возможность ВСУ наносить ракетные удары по мирным городам Донбасса и других регионов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

