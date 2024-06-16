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16 июня, 16:30

Политика

Новости мира: итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 80 стран

Новости мира: итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 80 стран

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Итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 80 стран. Большинство мировых политиков сошлись во мнении, что достижение мира требует диалога между всеми сторонами. В документе, обнародованном СМИ, говорилось о возвращении Запорожской АЭС под контроль Украины, а также о критической важности свободного коммерческого судоходства в Азовском и Черном морях.

75 тысяч человек вышли на улицы Парижа. Люди недовольны победой ультраправых на выборах в Европарламент. Протестующие требуют голосовать за левых. Также французы не поддержали решение Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания.

В американском парке развлечений По́ртленда аттракцион внезапно остановился на одной из самых высоких точек. Быстро устранить поломку не получилось, и люди провисели вниз головой полчаса.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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