Новости мира: первый день конференции по Украине прошел в Швейцарии

Первый день конференции по Украине прошел в Швейцарии. Во второй день ожидается, что участники продолжат череду выступлений, смысл которых сводится к одному тезису – мирный процесс без России немыслим.

В США анализируют поездку Джо Байдена в Европу. СМИ сообщают, что состояние американского лидера шокировало союзников по саммиту, а его ошибки вызывали смущение.

Сход оползня произошел в одном из индийских штатов. Стремительно несущуюся вниз массу горных пород вместе с деревьями успели снять на видео местные жители.

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