Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 08:15

Политика

Новости мира: первый день конференции по Украине прошел в Швейцарии

Новости мира: первый день конференции по Украине прошел в Швейцарии

Социологи: большинство жителей Украины недовольны насильственной мобилизацией

Новости мира: израильские солдаты начали использовать пращу

Новости мира: саммит по Украине стартует в Швейцарии

Российские силы взяли под контроль ремонтный завод в Волчанске

Песков заявил, что предложения Путина по Украине не являются ультиматумом

Новости часа: на mos.ru появился раздел о сентябрьских выборах депутатов в Москве

На mos.ru появился раздел о выборах депутатов Московской городской думы

Путин назвал условия мирного предложения по урегулированию конфликта на Украине

Путин призвал к завершению вооруженного конфликта на Украине

Первый день конференции по Украине прошел в Швейцарии. Во второй день ожидается, что участники продолжат череду выступлений, смысл которых сводится к одному тезису – мирный процесс без России немыслим.

В США анализируют поездку Джо Байдена в Европу. СМИ сообщают, что состояние американского лидера шокировало союзников по саммиту, а его ошибки вызывали смущение.

Сход оползня произошел в одном из индийских штатов. Стремительно несущуюся вниз массу горных пород вместе с деревьями успели снять на видео местные жители.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествиявидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика