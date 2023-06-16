Рекордная речь Путина на ПМЭФ и продление пребывания "Троицы" в храме Христа Спасителя

Владимир Путин выступил на Петербургского международном экономическом форуме с рекордно длинной речью. Он говорил больше часа, затронув все ключевые темы: от Украины до конкретных мер поддержки населения и бизнеса. Президент также рассказал об успехах, которых удалось достичь в экономике за прошедший год.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары. Температура воздуха в городе может подняться до 29 градусов. На автовокзалах столицы бесплатно раздают питьевую воду, а коммунальные службы дополнительно проливают дороги и тротуары.

Крупный пожар ликвидировали в подмосковном Дзержинском. Там горел автосервис, расположенный по адресу улица Алексеевская, дом 1. В результате сгорели несколько машин. Из людей при этом никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Пребывание иконы "Троица" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя продлили до 18 июля. В этот день будет праздноваться День памяти Сергия Радонежского. В министерстве культуры заявили, что сейчас готовятся необходимые документы для оформления передачи иконы церкви. Православную святыню после выставления в храме планируется направить на длительную реставрацию, а затем передать в Троице-Сергиеву лавру.

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